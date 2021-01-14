Доработки по верстке для лэндинга

Адаптивно сверстать макет пиксель в пиксель по макетам. ОТ 2к до 360 мобильной версии. Должно быть один в один с макетом. Кроссбраузерно. Только исполнители с отзывами. Оплата 500 грн за три экрана. Аванс возможен если ...