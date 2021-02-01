Верстка дизайна сайта на Joomla

С Антоном мы начали работать по верстке, он был всегда на связи, оперативно отвечал на вопросы, на все правки и дополнения адекватно реагировал, исправлял. Однако в конце результат не соответствовал моим ожиданиям по функциям сайта, которые были прописаны в ТЗ, за которые мы договорились об увеличении бюджета. Все предметно обсудив Антон предложил закрыть проект ввиду разногласий. Все общение было конструктивным, тактичным. В конце он сбросил свои наработки по верстке без требований по оплате. Могу рекомендовать Антона как человека, с которым всегда можно найти общий язык и прийти к конструктивному итогу.