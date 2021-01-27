Вёрстка 2-страничного сайта

HTML-версткаЗавершен44 заявки1624 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать качественную вёрстку. 2 страницы.

Дизайн в Figma готов.

Нужен хороший верстальщих с опытом и отзывами.

Кто начинает и только тренируется — спасибо, нет.

Ссылку на дизайн пришлю по запросу.

Проект не единичный.

3 года назад
guest_16101032443468
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
3 года назад
$150
3 дня
Всё очень качественно и оперативно, Александр всегда на связи. Цена разумная, результат порадовал, будем обращаться ещё. Сотрудничать было приятно, что встретишь нечасто) Только очень много заказов не кидайте Александру, а то мы ещё планировали заказывать вёрстку)) Второй заказ на WL и опять удачный, при том, что на FL все заказы за больше чем 10 лет были с какими-то проблемами. Независимо от цены.
Сотрудничество прошло замечательно, все вопросы решались моментально. Все на высоте ! Всем рекомендую и сам с радостью буду работать.
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