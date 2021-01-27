Вёрстка 2-страничного сайта

Всё очень качественно и оперативно, Александр всегда на связи. Цена разумная, результат порадовал, будем обращаться ещё. Сотрудничать было приятно, что встретишь нечасто) Только очень много заказов не кидайте Александру, а то мы ещё планировали заказывать вёрстку)) Второй заказ на WL и опять удачный, при том, что на FL все заказы за больше чем 10 лет были с какими-то проблемами. Независимо от цены.