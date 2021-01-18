HTML верстка письма

Нужно адаптивно сверстать лендинг на 2-3 станицы, подключить скрипты (JS или JQuery на ваше усмотрение). По скриптам будет слайдер и модельное окно. Анимация минимальная. Макет в Figma сделан и для мобильного и для десктопа. Макет показываю после оценки ...