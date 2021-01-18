Продающая страница (лендинг)

HTML-версткаЗакрыт30 заявок640 просмотров
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Здравствуйте!

Мы занимаемся изготовлением и продажей кемперов. Нам требуется эффектная продающая страничка, где нужно рассказать о кемпере и его преимуществах.

А также: 

 ⁃ комплектация кемпера

 ⁃ аренда

 ⁃ продажа

 ⁃ продажа кемпер кита (для сборки вручную) 

В конце блок с нашими соцсетями и контактной информацией.

Сверстать желательно на Тильде, сделать адаптивные версии (планшет/телефон/адроид/иос)

Срок - до недели

Предлагайте свою цену

3 года назад
guest_16103536792847
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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