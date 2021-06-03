Разработка и оптимизация веб-сайтов под ключ.

frontend и backend.

Адаптивна верстка HTML (в т.ч. JS(базово)

Блочная CSS-верстка, так же работа с bootstrap).

PHP+MySQL

работа с фреймворком Laravel.

Ведение проектов по созданию сайтов

Техническая поддержка сайтов.

Имею уверенный опыт успешной самостоятельной удаленной работы со своевременным добросовестным выполнением заказов;

Реально заинтересован в повышении уровня знаний в области передовых информационных технологий;

Реально стараюсь постоянно совершенствовать свои профессиональные знания;

Характер отличается сдержанностью, тактичностью, чувством долга, толерантностью и настойчивостью;