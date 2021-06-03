Разработка и оптимизация веб-сайтов под ключ.frontend и backend.
Адаптивна верстка HTML (в т.ч. JS(базово)
Блочная CSS-верстка, так же работа с bootstrap).
PHP+MySQL
работа с фреймворком Laravel.
Ведение проектов по созданию сайтов
Техническая поддержка сайтов.
Имею уверенный опыт успешной самостоятельной удаленной работы со своевременным добросовестным выполнением заказов;
Реально заинтересован в повышении уровня знаний в области передовых информационных технологий;
Реально стараюсь постоянно совершенствовать свои профессиональные знания;
Характер отличается сдержанностью, тактичностью, чувством долга, толерантностью и настойчивостью;