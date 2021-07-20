Интернет-Маркетинг

Маркетолог по образованию. В Интернет-Маркетинге с 2010 года. Специализируюсь на комплексном ведении проектов, разработке и реализации маркетинговой стратегии. Оказываю консультационную поддержку своим клиентам на всех этапах ведения проекта.

За долгосрочное сотрудничество!