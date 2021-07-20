Интернет-Маркетинг
Маркетолог по образованию. В Интернет-Маркетинге с 2010 года. Специализируюсь на комплексном ведении проектов, разработке и реализации маркетинговой стратегии. Оказываю консультационную поддержку своим клиентам на всех этапах ведения проекта.
За долгосрочное сотрудничество!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Корпоративный сайт-каталог ООО "Сайтегра"68 просмотров
- Курс "Интернет-Маркетинг. Создание сайтов"108 просмотров
- Сайт Винодельческого хозяйства "Долина Лефкадия"94 просмотра
- Сайт Адвокатской палаты Краснодарского края118 просмотров
- Глэмпинг "Чепош-Парк"91 просмотр
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