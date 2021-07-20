Citatys

Андрей Citatys

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Интернет-Маркетинг

Маркетолог по образованию. В Интернет-Маркетинге с 2010 года. Специализируюсь на комплексном ведении проектов, разработке и реализации маркетинговой стратегии. Оказываю консультационную поддержку своим клиентам на всех этапах ведения проекта. 

За долгосрочное сотрудничество!

Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $150от 3 дней
нет рейтинга