Внести правки по ТЗ

$50
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка618 просмотров
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Требуется внести правки в сайт на OpenCart по ТЗ (в приложении). 

Напишите цену и срок. 

3 года назад
Citatys
Андрей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад