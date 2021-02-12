Сверстать каталог и установить на Woocommerce

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка117 просмотров
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Требуется поставить woocommerce на сайт status-kvo42.ru (сайт на Wordpress), натянуть на него макеты

Требования:

1. Адаптивность

2. Соответствие макетам 100%

https://yadi.sk/d/vvDqIHGIBGPADA - тут макеты

WooCommerce
3 года назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
alex-tret
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
50 отзывов
3 года назад
$120
17 дней
Отличная работа, рекомендую исполнителя!
Интересное задание. Приятно было сотрудничать. Рекомендую данного заказчика.