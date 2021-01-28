Специалист DIVI

$15
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка1555 просмотров
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Нужно поставить тему на DIVI, переделать дизайн под нас, настроить блоки и анимации, настроить правильное отображение мобильной версии сайта, наполнить текстом и картинками. Нужен специалист именно по Divi. Люди которие делают с багами, что потом верстка разваливается - не пишите. В портфолио должно быть минимум 5 сайтов на Divi.

3 года назад
Skaden
Юрий 
36 летПольша
5 лет в сервисе
Был
месяц назад