Добавить способ оплаты на opencart 3

Здравствуйте. Необходимо внести правки на сайте [url=https://vk.cc/bXFBiX]https://vk.cc/bXFBiX[/url] 1c-bitrix, подробнее смотрите скрин. По желанию запишу видео с комментариями.
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Сайт работает на CMS opencart 3, корзина работает модуле Simple
Нужно: Добавить способ оплаты от kaspi.kz (документация в приложение)
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