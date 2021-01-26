Изменить шаблон на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки831 просмотр
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Здравствуйте. Есть шаблон http://yourlica.ru/index.php/home/creative , который требует доработки. Надо изменить главную и пару страниц сделать. Шаблон на SP Builder собран. ТЗ на сайте.

Joomla
3 года назад
guest_16116992848192
3 года в сервисе
Был
3 года назад