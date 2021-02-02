Доработать сайт на WP (добавить страницы, обновить лого и фото)

Требуется немного доработать простой сайт на WordPress.

1. Заменить лого на сайте (есть исходник в PSD),

2. Оформить и разместить текст на 8 страницах сайта (исходник в Word).

3. Разместить в контактах карту 2Gis

5. Прописать правильные заголовки и описаний страниц (пример будет предоставлен)

6. Подключить модуль обратного звонка (желательно чтоб через него не летел спам от ботов)

7. Разместить 4-5 фото (исходники в jpg и pdf)

8. Обновить WordPress, плагины и убрать всякие ошибки.

9. Убрать поиск.

Ссылку на сайт отправлю в личку. Требуется, чтоб у вас был опыт в верстке, установке, настройке и программирования под WP и опыт подключения внешних модулей типа 2Gis.

Срок исполнения: 02.02.2021

Бюджет не более 40уе.