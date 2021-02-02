Здравствуйте. Необходимо внести правки на сайте [url=https://vk.cc/bXFBiX]https://vk.cc/bXFBiX[/url] 1c-bitrix, подробнее смотрите скрин. По желанию запишу видео с комментариями.
Доработать сайт на WP (добавить страницы, обновить лого и фото)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется немного доработать простой сайт на WordPress.
1. Заменить лого на сайте (есть исходник в PSD),
2. Оформить и разместить текст на 8 страницах сайта (исходник в Word).
3. Разместить в контактах карту 2Gis
5. Прописать правильные заголовки и описаний страниц (пример будет предоставлен)
6. Подключить модуль обратного звонка (желательно чтоб через него не летел спам от ботов)
7. Разместить 4-5 фото (исходники в jpg и pdf)
8. Обновить WordPress, плагины и убрать всякие ошибки.
9. Убрать поиск.
Ссылку на сайт отправлю в личку. Требуется, чтоб у вас был опыт в верстке, установке, настройке и программирования под WP и опыт подключения внешних модулей типа 2Gis.
Срок исполнения: 02.02.2021
Бюджет не более 40уе.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день. Есть сайт на Версия 1.5.26. Давно не обновлялся. Сайт носит информативный характер, как сайт визитка. Что нужно сделать: 1) Обновить движок и все модули 2) Добавить UA версию.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $30
Не обходимо выполнить ряд доработок на сайте. 1. Убрать страницу-дубль из карты сайта 2. Нужно вывести теги alt и title к превью статей 3. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен исполнитель на небольшое тз (Wordpress) [list=1][*]Доработать вывод цены в карточках товара. [*]Добавить кнопку "Заказать звонок", вызывающую всплывающую форму обратной связи в меню или шапку (где будет лучше, на наше усмотрение). Поля для заполнения: "Имя", "Телефон, ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
Всем добрый день. Нужна ваша помощь. Нужно сделать 2 фильтра постов. Конктретнее: 1 фильтр по тегам на страницах : [url=http://aamm.waytosummit.com/index/]http://aamm.waytosummit.com/index/[/url] [url=http://aamm.waytosummit.com/all-materials/]http://aamm.waytosummit.com/all-materials/[/url] 2 фильтр по времени рубликации ( месяц, год) на страницах: [url=http://aamm.waytosummit.com/category/]http://aamm.waytosummit.com/category/[/url] и на шаблоне тегов и категорий [url=http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/]http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/[/url] у кого есть вопросы - отвечу, нужно ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Есть шаблон http://yourlica.ru/index.php/home/creative , который требует доработки. Надо изменить главную и пару страниц сделать. Шаблон на SP Builder собран. ТЗ на сайте.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Проведен и описан Аудит 1с (Платформа 1с - 8.3 Конфигурация “УТ” - 11.3) На нашей стороне 1с Специалист. Что требуется: (экспорт) Автоматически выгружать существующие товары из системы на сайт (интернет магазин Bitrix). Номенклатуру (товары: характеристики, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, задача для тех, кто сейчас располагает временем прямо сейчас. Требуются навыки верстки и работы с WORDPRESS Необходимо кое где- доработать верстку, подправить меню, убрать, добавить, расширить сузить и тд. часть контента размещена. ссылка на сайт в файлеСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Доброго дня. Есть сайт на самописном движке, нужно перенести на какой нибудь простой движок с понятной админкой, с сохранением функционала сайта. http://garnizon-msk.ru/ логин admin пароль admin111Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. ТЗ во вложении.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад