Разработка, оптимизация и продвижение сайтов

Ваша цель получить качественный сайт и увеличить прибыль? - Буду рад оказать содействие.Что я предлагаю:Внедрение в вашу нишу и изучение конкурентов Современный функциональный сайт на движке wordpress

Каталог предлагаемых услуг, товаров, landing page. Адаптация под все мобильные устройства Удобная админ панель для управления сайтом Возможность ведения авторского статейного блога Подбор домена и установка сайта на хостинг Коммуникация с посетителями сайта: формы заказа и обратного звонка Регистрация сайта в Яндекс и Гугл, создание карточки компании.

Контентное SEO - размещение статей на сайте - консультация по самостоятельному контент маркетингу.Вся информация есть на сайте: https://readyship.ru Моя задача увидеть ваш бизнес и сайты ваших конкурентов и сделать лучше чем у них.100500+ Ваших потенциальных клиентов ищут прямо сейчас именно вашу услугу или товар в поиске по определенному ключевому слову. И чтобы нашли вас необходимо контентное SEO.

Я готов вникнуть в суть вашего бизнеса и предложить рациональное решение для продвижения вашей услуги или товара. Это всегда индивидуальна работа, а не потоковая. Поэтому я беру в работу не более 3-4 проектов в месяц.От вас необходимо:ВАЖНО! Ваша боль или проблема на настоящий момент, какие трудности вы

испытываете. Если уже есть сайт - предоставьте информацию по нему для

анализа.

Информация о роде вашей деятельности- Конкуренты- Что именно вы хотите получить от сайта и на что обратить внимание Жду ваши вопросы и заявки - разберем все по полочкам.