Мелкие доработки по сайту (Wordpress)

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок1222 просмотра
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Нужен исполнитель на небольшое тз (Wordpress)

  • Доработать вывод цены в карточках товара.
  • Добавить кнопку "Заказать звонок", вызывающую всплывающую форму обратной связи в меню или шапку (где будет лучше, на наше усмотрение). Поля для заполнения: "Имя", "Телефон, "E-mail", "Сообщение" и кнопка "отправить".
  • Переделать ветку пункта меню (добавить подпункты)
4. В карточку товара тоже добавить кнопку "Заказать звонок" или "Узнать цену".

Предложите цену, сайт скину уже в личные сообщения после выбора кандидата. 

WordPress
3 года назад
itkreativ
38 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
год назад