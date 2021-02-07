Обновить сайт на Joomla + мультиязычность

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки292 просмотра
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Добрый день.

Есть сайт на Версия 1.5.26. 

Давно не обновлялся.

Сайт носит информативный характер, как сайт визитка.

Что нужно сделать:

1) Обновить движок и все модули

2) Добавить UA версию.

Joomla
3 года назад
webby_toor
Дмитрий 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
sh-projects
Сергей 
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
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