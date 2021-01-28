Сайт на Битрикс: Переделать отображение отзывов

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки631 просмотр
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1. Изменения на Главной

сейчас отзывы такие https://yadi.sk/i/NHtaWbfqtAWOsg

а нужно https://yadi.sk/i/Hkj8VrCrGaB3qw

Изменения:

  • фото пользователя заменить на фото товара
  • имя автора над отзывом заменить на название товара со ссылкой
  • под названием товара поставить метки товара
  • под текстом отзыва справа в одну строку поставить оценку, имя автора и дату отзыва
2. Изменения в разделе Отзывов

сейчас выглядит https://yadi.sk/i/GSznyBGH475RvQ

требуется сделать в формате, как на Главной

3. в самом товаре отображение отзывов не меняем

Адрес сайта вышлю по запросу.

P.S. Ищу битрикс-разработчика для регулярного сотрудничества, так как по развитию сайта много планов.

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В отзывах прошу обязательно указывать стоимость описанной работы.

bitrix битрикс

3 года назад
pakaln
Эдуард 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад