Сайт на Битрикс: Переделать отображение отзывов

Сайт на вордпрессе, надо развести создать и развести страницы на китайскую версию. Плагин PolyLang Структура сайта находится в приложении. Нужно только развести страницы по меню, заполнять ничего не надо. пожалуйста пишите цены и сроки Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Изменения на Главной
сейчас отзывы такие https://yadi.sk/i/NHtaWbfqtAWOsg
а нужно https://yadi.sk/i/Hkj8VrCrGaB3qw
Изменения:
- фото пользователя заменить на фото товара
- имя автора над отзывом заменить на название товара со ссылкой
- под названием товара поставить метки товара
- под текстом отзыва справа в одну строку поставить оценку, имя автора и дату отзыва
сейчас выглядит https://yadi.sk/i/GSznyBGH475RvQ
требуется сделать в формате, как на Главной
3. в самом товаре отображение отзывов не меняем
Адрес сайта вышлю по запросу.
P.S. Ищу битрикс-разработчика для регулярного сотрудничества, так как по развитию сайта много планов.
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В отзывах прошу обязательно указывать стоимость описанной работы.
bitrix битрикс
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