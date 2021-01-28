Отслеживание состояния почтовых отправлений на движке CMS SIMPLA

$40
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок1427 просмотров
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Сделать модуль отслеживание состояния почтовых отправлений в CMS Simpla , что бы в админке было видно состояния заказа , где сейчас он находится.

3 года назад
forautoshop
Иванов 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад