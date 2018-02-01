forautoshop

Сделать модуль отслеживание состояния почтовых отправлений в CMS Simpla , что бы в админке было видно состояния заказа , где сейчас он находится.
Иванов forautoshopforautoshop
- $40Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
- $15
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Нужно сделать подбор автомобильных ламп на движке cms simpla, механизм как на этом сайте https://dled.ru/sections/Podbor_avto_lamp в приложении макеты страниц подбора в админки и сайта, как все должно выглядеть.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
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- $20
Нужно сделать дизайн сертификата красочно, красиво, современно. Пример и размер того что должно быть указано в приложении.Завершен4 года назад
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Нужно сопоставить фотографии в облаке, с фотографиями на сайте интернет магазина https://bag-stage.ru/catalog/zhenskie-sumki https://yadi.sk/d/54npq8vnwzXk1Q пример: нашли сумку https://bag-stage.ru/products/sumka-zhenskaya-dzhun с артиклем 1494 просто добавляете в название фотографии в облаке артикул 1494, получается sumka208-1494.jpg всего фотографий которые нужно найти на сайте 440шт P.S. для удобства ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
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- $15
Добрый день! Есть сайт по автомобильным лампам и авто аксессуарам https://avtolampi.moscow. Сайт имеет разделы по городам по под доменам . Нужна профессиональная настройка РК по продаже автомобильных ламп для всех городов нашего сайта: [list][*]https://ekb.avtolampi.moscow[*]https://sankt-peterburg.avtolampi.moscow[*]и тд[/list]В приоритете ...Контекстная реклама38 заявокЗакрыт6 лет назад
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Нужно чертеж с бумаги перевести в autocad.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
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- $20
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Необходим дизайн и схема вырубки наклейки на упаковку автомобильных ламп Примерный набросок дизайна и элементов есть, надо переделать под другой размер наклейки (возможно добавить некоторые элементы). Во вложении есть следующие файлы: 1. фото упаковки в качестве примера 2. фото ...Завершен6 лет назад
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Требуется исправление текстов на сайте 4autoshop.ru в категориях и подкатегориях в соответствии со следующими требованиями: по результатам проверки на сайте text.ru заспамленность– менее 30%, вода – менее 15%. Текст должен сохранять читаемость и быть понятным, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
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