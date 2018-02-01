forautoshop

Иванов forautoshop

 
42 годаРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Skype: for-auto

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Сделать подбор автомобильных ламп на движке cms simpla

    $150

    Нужно сделать подбор автомобильных ламп на движке cms simpla, механизм как на этом сайте https://dled.ru/sections/Podbor_avto_lamp в приложении макеты страниц подбора в админки и сайта, как все должно выглядеть.

    Simpla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать фильтр сайта на CMS Simpla

    $7

    Нужно доработать фильтр выбора размера обуви на сайте https://kross-park.ru/catalog/nike, сейчас он работает, но коряво, при выборе к примеру 37 размера он показывает все товары, которые есть 37 размера даже  которых нет в наличии, нужно добавить ...

    Simpla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сопоставить фото сумок, с фотографиями на сайте.

    $10

    Нужно сопоставить фотографии в облаке, с фотографиями на сайте интернет магазина https://bag-stage.ru/catalog/zhenskie-sumki https://yadi.sk/d/54npq8vnwzXk1Q пример: нашли сумку https://bag-stage.ru/products/sumka-zhenskaya-dzhun с артиклем 1494 просто добавляете в название фотографии в облаке артикул 1494, получается sumka208-1494.jpg всего фотографий которые нужно найти на сайте 440шт P.S. для удобства ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт наименовапние товаров.

    $10

    Нужно сделать рерайт заголовок товара, их около 10000шт пример: Конструктор "Вертолет"  -&gt; Конструктор "Вертолетик" Книжка 250 наклеек "Для девочек" -&gt; Книжка с 250 наклейками "Для девчонок" Игровой набор "Мамина помощница" в пакете -&gt; Набор игровой "Мамкина помощница" ...

    Рерайтинг24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать чертеж печатной платы по рисунку

    $5

    Требуется чертеж печатной платы по прикрепленному рисунку, плата односторонняя, с 1 отверстием. На плате будет размещено 9 светодиодов SMD2835 и 3 резистора SMD размер 2512. Будет три сборки по три диода+резистор (надеюсь на рисунке понятно). ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Рерайт наименовапние товаров.

    $10

    Нужно сделать рерайт заголовок товара, их около 10000шт пример: Конструктор "Вертолет"  -&gt; Конструктор "Вертолетик" Книжка 250 наклеек "Для девочек" -&gt; Книжка с 250 наклейками "Для девчонок" Игровой набор "Мамина помощница" в пакете -&gt; Набор игровой "Мамкина помощница" ...

    Рерайтинг16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужны статьи для наполнения сайтов на тематику автосвет

    $3

    Нужны статьи для наполнения сайтов на тематику автосвет, автомобильные, аксессуары. Статьи для новостей 2000-3000 зн. Цена 50 руб за 1000 зн. с пробелами. Оригинальность текста не менее 90%, текст не машинный! Оплата напрямую qiwi, yandex, webmoney.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить рекламную кампанию в Яндекс директ

    $15

    Добрый день! Есть сайт по автомобильным лампам и авто аксессуарам  https://avtolampi.moscow. Сайт имеет разделы по городам по под доменам .  Нужна профессиональная настройка РК по продаже автомобильных ламп для всех городов  нашего сайта: [list][*]https://ekb.avtolampi.moscow[*]https://sankt-peterburg.avtolampi.moscow[*]и тд[/list]В приоритете  ...

    Контекстная реклама38 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн упаковки для видеорегистраторов

    $30

    Здравствуйте, требуется сделать дизайн коробки для автомобильных видеорегистраторов с вырезкой. Размеры упаковки в прикреплении. Коробка будет универсальной это самое важное. В одну и ту же коробку будут ложиться разные модели. Коробка должна быть выполнена в фирменных ...

    Дизайн упаковки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн наклейки с вырезкой для автоламп

    $30

    Нужно сделать с ноля дизайн для наклейки и вырезку. Формат выходного файла ai в целом дизайн нужен в тему стилистики других товаров компании [url=https://dled.ru/]DLed [/url]общие размеры и вид упаковки по ссылке https://cloud.mail.ru/public/FeRj/hgRxFWgj4 продукт - галогенные автомобильные лампы Особенность - ...

    Virtuemart
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн и вырубка наклейки на автомобильные лампы

    $20

    Необходим дизайн и схема вырубки наклейки на упаковку автомобильных ламп Примерный набросок дизайна и элементов есть, надо переделать под другой размер наклейки (возможно добавить некоторые элементы). Во вложении есть следующие файлы: 1. фото упаковки в качестве примера 2. фото  ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн и вырубка наклейки на автомобильные лампы

    $20

    Необходим дизайн и схема вырубки наклейки на упаковку автомобильных ламп Примерный набросок дизайна и элементов есть, надо переделать под другой размер наклейки (возможно добавить некоторые элементы). Во вложении есть следующие файлы: 1. фото упаковки в качестве примера 2. фото  ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайт-рерайт текста для логистической компании

    $230

    Требуется копирайт –рерайт указанных ниже текстов с ключевыми словами (определяет заказчик при раздаче задания и города), измененными для списка городов (напишу при раздаче задания). Общее количество знаков - 1000 на каждую статью, всего 5 статей. Ключевые фразы в ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация текстов на сайте

    $200

    Требуется исправление текстов на сайте 4autoshop.ru в категориях и подкатегориях в соответствии со следующими требованиями: по результатам проверки на сайте text.ru заспамленность– менее 30%, вода – менее 15%. Текст должен сохранять читаемость и быть понятным, ...

    Тексты для сайта
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтинг/рерайтинг статей

    $200

    Требуется копирайт/рерайт текстов из прикрепленного файла (пример текста), ключевые слова указаны. количество знаков - 1000 на каждую статью, всего 5 статей на один город. Городов более 50-ти. Готовы платить 45р/1000зн. б/п, можем напрямую.

    Рерайт текста
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн сертификата
Было очень приятно сотрудничать с Николаем, ясное тз, быстрая оплата.
Сделала очень быстро, предлагала свои варианты и свое виденье, как профессионала, ей можно полностью доверится, не нужно самому все придумывать.
Ответный отзыв
denis1486
Денис 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$7
10 баллов
4 года назад
Доработать фильтр сайта на CMS Simpla
Все хорошо.
Выполнил все очень быстро, рекомендую!
Ответный отзыв
WaRlInE
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Сопоставить фото сумок, с фотографиями на сайте.
Хороший заказчик. Вошёл в положение, согласовал сроки сдачи, т.к. объём работы увеличился. Рекомендую.
Сделал все очень качественно, хоть и не очень быстро. Большое спасибо!
Ответный отзыв
kaban55
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать чертеж печатной платы по рисунку
Понятное ТЗ, своевременная оплата, приятно работать с хорошим заказчиком.
Все быстро и в срок, так же кроме чертежа были изготовлены образцы печатных плат, за что отдельное спасибо!
Ответный отзыв
gickach
Игорь 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Дизайн упаковки для видеорегистраторов
Грамотно поставленная задача, оплата в срок.. Рекомендую!
Все хорошо, быстро и недорого, все понравилось!
Ответный отзыв