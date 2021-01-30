Внести правки на html лендинг

$7
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок825 просмотров
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Всем привет. 

Нужно внести несколько правок на лендинг htm:

1. Сделать так, чтобы меню "бургера" на мобайле сворачивалось после выбора одного из пунктов меню ведущих на якори на странице. Сейчас оно сворачивается только после самостоятельного его закрытия. 

2. Установить больше интервал времени обновления слайдера на первом экране

3. Настроить работу contact.php (добавить два поля в саму форму и настроить корректную отправку данных) 

4. Настроить подписку c формы на сайте в список сервиса на mailchimp

HTML
3 года назад
Alexsx
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
AvocadoSEO
28 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
3 года назад
$7
1 день
Все сделано быстро и по ТЗ. Рекомендую! Видно сразу, что человек знает что делает. Спасибо Никита. Буду обращаться!
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству