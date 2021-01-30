Внести правки на html лендинг

Всем привет.

Нужно внести несколько правок на лендинг htm:

1. Сделать так, чтобы меню "бургера" на мобайле сворачивалось после выбора одного из пунктов меню ведущих на якори на странице. Сейчас оно сворачивается только после самостоятельного его закрытия.

2. Установить больше интервал времени обновления слайдера на первом экране

3. Настроить работу contact.php (добавить два поля в саму форму и настроить корректную отправку данных)

4. Настроить подписку c формы на сайте в список сервиса на mailchimp