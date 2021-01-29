Сделать плагин новостей WP

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1351 просмотр
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Здравствуйте!

К уже работающему сайту на WP нужно сделать клон раздела новости: все то же самое, что новости, но только в отдельной табличке БД (опять же можно скопировать в мускуле), но с другим выводом на фронэнде (чтобы на сайте были разделы Новости и отдельный модуль "События" со своим отображением на сайте).

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3 года назад
bratishco
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад