webpiligrim

Иван Резниченко webpiligrim

 
37 летУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов / Сайт «под ключ»

﻿Я работаю с:

✦ CMS – WordPress, OpenCart, Joomla

✦ Фреймворки – UiKit, Bootstrap

✦ Разработка "под ключ" адаптивных сайтов и интернет-магазинов.

✦ SEO, продвижение и контекстная реклама с ежемесячными отчетами

✦ HTML5, CCS3, JS, JQuery

JavascriptWordPressOpenCartHTMLJoomlaBootstrapjQuery
Портфолио