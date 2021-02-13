Разработка сайтов / Сайт «под ключ»
Я работаю с:
✦ CMS – WordPress, OpenCart, Joomla
✦ Фреймворки – UiKit, Bootstrap
✦ Разработка "под ключ" адаптивных сайтов и интернет-магазинов.
✦ SEO, продвижение и контекстная реклама с ежемесячными отчетами
✦ HTML5, CCS3, JS, JQuery
Портфолио
- Сайт производственной компании "Rubeco"46 просмотров
- Магазин дизайнерских футболок54 просмотра
- Интернет-магазин строительных материалов50 просмотров
- Сайт производственной компании "Аквафермер"40 просмотров
- Сайт сравнения МФО46 просмотров
- Сайт-каталог сервисного центра38 просмотров
- Промо-лендинг компании "Аквафермер"45 просмотров
- Лендинг ООО Эксперт Смета39 просмотров
- Сайт горного гида45 просмотров
- Сайт фитнес-приложения44 просмотра
- Сайт производственной компании "Армнефтепром"38 просмотров
- Сайт сервиса "Трезвый водитель"42 просмотра