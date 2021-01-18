Сверстать одностраничный сайт

Добрый день! Ищем специалиста сверстать несколько страниц по макетам фигмы для интернет-магазина на Bitrix Используем: SCSS, jQuery. И далее на очереди есть несколько других проектов, в которых также понадобятся ваши услуги. Пожалуйста, указывайте в откликах примеры работ из портфолио и контактную ...