Сверстать одностраничный сайт

Нужно сверстать 2 страницы, 2-3 экрана, есть веб и моб макеты, диз во вложении, проверка по перфект-пикселю, укажите цену за адаптивную верстку 1-й страницы. Те кто не работал с perfect pixel, не пишите.
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Нужно сверстать сайт, сроки до пятницы .Проект в Фигма: https://www.figma.com/file/7z9QnIbjlmytNARe2s5qjO/Untitled?node-id=0%3A1
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