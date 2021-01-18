Верстка псд макета

HTML-версткаЗакрыт40 заявок982 просмотра
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Нужно сверстать 2 страницы, 2-3 экрана, есть веб и моб макеты, диз во вложении, проверка по перфект-пикселю, укажите цену за адаптивную верстку 1-й страницы. Те кто не работал с perfect pixel, не пишите.

3 года назад
guest_16041420372759
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
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