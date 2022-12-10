KirillVaran

Кирилл Питомец KirillVaran

 
25 летУкраина/Николаев
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
React Front End разработчик! Быстро, качественно и без нервов :)

Здравствуйте! Меня зовут Кирилл, я FrontEnd разработчик!

Прошёл курс от Beetroot Academy FrontEnd разработка. Так-же в течения год активно практиковался создавать сайты что бы предоставить свои услуги. Я очень люблю писать код который после сохранения файла превращается в красивый и быстро работающий сайт

Мне важно что бы клиент и пользователи сайта остались довольными :)

Навыки:

  • React

  • JavaScript

  • TypeScript

  • Redux

  • HTML ( HTML5 )

  • Валидная, кроссбраузерная, адаптивная (резиновая) верскта

  • CSS ( CSS3 )

  • SCSS/SASS

  • GULP

Работаю со мной вы экономите:

  • Время: я работаю быстро и качественно в договоренные сроки ?

  • Нервы: Я спокойно общаюсь и если вы забили что то упомянуть я с радостью выслушаю

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Контакты

Telegram: https://t.me/vokerK

email: [email protected]

JavascriptTypeScriptHTMLCSSReact
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
AnatolyLitvenenk
23 годаУкраина
год в сервисе
Был
год назад
$14
10 баллов
год назад
Необходимо сверстать лендинг, шаблон прикреплён.
Спасибо Кириллу за качественно выполненную работу, все на высшем уровне. А главное, в срок. Будем и далее сотрудничать.
Благодарю за возможность проявить себя) Отличный и понимающий заказчик адекватно и четко поставил задачи. Легко обсудили макет. Оплатил сразу после просмотра выполненой работы. Рекомендую как отличного заказчика)
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#155