React Front End разработчик! Быстро, качественно и без нервов :)

Здравствуйте! Меня зовут Кирилл, я FrontEnd разработчик!

Прошёл курс от Beetroot Academy FrontEnd разработка. Так-же в течения год активно практиковался создавать сайты что бы предоставить свои услуги. Я очень люблю писать код который после сохранения файла превращается в красивый и быстро работающий сайт

Мне важно что бы клиент и пользователи сайта остались довольными :)

Навыки:

React

JavaScript

TypeScript

Redux

HTML ( HTML5 )

Валидная, кроссбраузерная, адаптивная (резиновая) верскта

CSS ( CSS3 )

SCSS/SASS

GULP

Работаю со мной вы экономите:

Время : я работаю быстро и качественно в договоренные сроки ?

Нервы: Я спокойно общаюсь и если вы забили что то упомянуть я с радостью выслушаю

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Контакты

Telegram: https://t.me/vokerK

email: [email protected]