Здравствуйте! Меня зовут Кирилл, я FrontEnd разработчик!
Прошёл курс от Beetroot Academy FrontEnd разработка. Так-же в течения год активно практиковался создавать сайты что бы предоставить свои услуги. Я очень люблю писать код который после сохранения файла превращается в красивый и быстро работающий сайт
Мне важно что бы клиент и пользователи сайта остались довольными :)
Навыки:
React
JavaScript
TypeScript
Redux
HTML ( HTML5 )
Валидная, кроссбраузерная, адаптивная (резиновая) верскта
CSS ( CSS3 )
SCSS/SASS
GULP
Работаю со мной вы экономите:
Время: я работаю быстро и качественно в договоренные сроки ?
Нервы: Я спокойно общаюсь и если вы забили что то упомянуть я с радостью выслушаю
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Контакты
Telegram: https://t.me/vokerK
email: [email protected]
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