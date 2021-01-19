Сделать всплывающее окошко

HTML-версткаЗавершен10 заявок561 просмотр
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Необходимо сверстать всплывающее окошко помощи для сайта.

Пример: livehelperchat.com

Ссылка на дизайн: figma.com/file/8akSqMyrbgF45vXFGKCebL/Canvas_DLL-(YBTKX)?node-id=0%3A1

Используем вот эти элементы: d.pr/i/ihXEDc из фигмы

Пользователь видит зеленую иконку со словом Help

Над ней появляется всплывашка d.pr/i/ByqIE6

При клике на иконку или всплывашку пользователь видит большой элемент из фигмы который я обозначил.

Указывайте пожалуйста цену и срок.

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3 года назад
yoora
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Zario
Игорь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$13
2 дня
Игорь все выполнил в срок и очень качественно. Спасибо!
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