Навести профессиональный порядок в верстке

Нужен проф. верстальщик с отличным знанием JS и немного PHP, чтобы работать прямо на сайте. В целом всё уже сверстано, новые страницы верстать пока не нужно, в данный момент требуется перетряхнуть и пересмотреть весь код по текущей верстке, пофиксить все странные моменты, часть из них, которые нашел - прикрепил в word файле, ну и фото старых макетов на всякий случай.

Мне важно, чтобы исполнитель не молчал, а готов быть обсуждать, предлагал какие-то решения, при необходимости мог объяснить, почему нужно сделать то или это, был открыт для диалога, мог указать на другие неочевидные ошибки, которые я пропустил, чтобы хотел сделать свою работу качественно и предложить оптимальный вариант для функционирования сайта.

Хочу разобрать верстку и скрипты «по полочкам», чтобы поправить все косяки не косметически, а реально, так что нужно иметь умение и желание вникать в детали.

Если будут вопросы, пишите.

Оплату могу предложить: или с предоплатой по договору на р/с (росс. руб, бел. руб.) или по факту на банковскую карту за каждый этап из техзадания.