Роман Едигарьев RomanEdigarevRomanEdigarev
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend developer. Верстка сайтов, JavaScript, ReactJS.
Добрый день! Меня зовут Едигарьев Роман
Профессиональная вёрстка сайтов и разработка SPA приложений с чистым кодом.
В своей работе применяю HTML5/CSS3, JavaScript, TypeScript, SCSS, ReactJS, NextJS, Webpack
Заказывая проект у меня вы сможете сэкономить на времени, деньгах и нервах.
Работаю быстро и качественно. Верстка с макета любого формата (Figma, PSD, Xd). Pixel Perfect. Адаптивная верстка под любые устройства по вашим пожеланиям. Все мелкие правки в макет не требуют доплаты. Добавлю анимацию на сайт.
Консультация по ТЗ и общение с клиентом.
Гарантия - в течение недели исправлю все замеченные вами ошибки.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм:
Портфолио:
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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