Frontend developer. Верстка сайтов, JavaScript, ReactJS.

Добрый день! Меня зовут Едигарьев Роман

Профессиональная вёрстка сайтов и разработка SPA приложений с чистым кодом.

В своей работе применяю HTML5/CSS3, JavaScript, TypeScript, SCSS, ReactJS, NextJS, Webpack

Заказывая проект у меня вы сможете сэкономить на времени, деньгах и нервах.

Работаю быстро и качественно. Верстка с макета любого формата (Figma, PSD, Xd). Pixel Perfect. Адаптивная верстка под любые устройства по вашим пожеланиям. Все мелкие правки в макет не требуют доплаты. Добавлю анимацию на сайт.

Консультация по ТЗ и общение с клиентом.

Гарантия - в течение недели исправлю все замеченные вами ошибки.

Связь:

Портфолио:

﻿https://www.weblancer.net/users/RomanEdigarev/portfolio/