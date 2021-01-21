Нужна верстка макетов

HTML-версткаЗакрыт21 заявка2049 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна верстка макетов задание тут https://docs.google.com/document/d/1iuFGwnMQQrCMOmwbel6qptKFWBPt56-4lFP4BkhC1iY/edit

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
  • Похожие заказы

  • Меню для сайта с анимацией

    Задача: Выполнить работу по созданию бокового меню для сайта, которое будет эффектно выдвигаться при нажатии на кнопку (будет пять кнопок. каждая со своей навигацией). Каждая кнопка должна открывать свой список категорий. У меню должна быть ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка страницы на Material UI (React)

    $350

    Шаблон страницы во вложении, есть и макет мобильной версии. Лэйаут будет собран нашим старшим разработчиком, требуется сверстать в адаптиве на Material все компоненты макета.  Экономьте, пожалуйста, своё и моё время: только React, только Material UI – весь ...

    React
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    В связи с расширением нашего ресурс требуется грамотная верстка сайта [url=https://slotscityshow.com/]slotscityshow.com[/url] который является альтернативным местом для публикации нашего контента, в более консервативном, текстовом виде.

    Верстка сайта
    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на рабочих сайтах

    Нужно внести правки в рабочие сайты. Основная часть правок - фронт. Есть и несложные правки по бекенду. Оплата по часам или за определенную работу.  Фронт правки - подвинуть, заменить, исправить шрифты и др.  Бек - выводы из ...

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    3 года назад