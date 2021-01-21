Задача: Выполнить работу по созданию бокового меню для сайта, которое будет эффектно выдвигаться при нажатии на кнопку (будет пять кнопок. каждая со своей навигацией). Каждая кнопка должна открывать свой список категорий. У меню должна быть ...
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разработчик на laravel.
Нужно внести пару правок на сайт.
ТЗ по запросу.
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