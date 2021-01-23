Поправить верстку

HTML-версткаЗавершен34 заявки532 просмотра
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Нужно поправить верстку на сайте, в нескольких местах (некоторые элементы отображаются некорректно). Конкретное ТЗ скину исполнителю. Пишите свои предложения по цене и срокам. (проверка что Вы не робот: 3 + 7 * 4 = ?)

3 года назад
nastya_pospelova
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
gimmellancer
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$20
2 дня
Все качественно и в срок! Рекомендую!
Задача поставлена четко и ясно. С оплатой никаких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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