Artem050491

Артём Постащук Artem050491Artem050491
32 годаУкраина/Хмельницкий
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Здравствуйте, меня зовут Артём, делаю адаптивную вёрстку сайтов с чистым кроссбраузерным кодом по БЭМ методологии. При работе гарантирую быть на связи, выполнение задачи в срок, поддержку проекта после завершения.
- Основные профессиональные навыки, используемые технологии и инструменты: JavaScript, JQuery, HTML5, CSS3 (Grid layout/Flexbox), CSS pre-processors (sass, scss), PixelPerfect, Gulp, Git, Bootstrap, BEM-methodology.
Мои сайты:
- Одинаково выглядят во всех браузерах и мобильных телефонах, вы получите адаптивную вёрстку которая коректно отображается на всех популярных разрешениях экранов, включая все популярные браузеры (Chrome, Opera, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer 10+).
- Имеют качественный и оптимизированный код