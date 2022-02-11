Artem050491

Здравствуйте, меня зовут Артём, делаю адаптивную вёрстку сайтов с чистым кроссбраузерным кодом по БЭМ методологии. При работе гарантирую быть на связи, выполнение задачи в срок, поддержку проекта после завершения.

- Основные профессиональные навыки, используемые технологии и инструменты: JavaScript, JQuery, HTML5, CSS3 (Grid layout/Flexbox), CSS pre-processors (sass, scss), PixelPerfect, Gulp, Git, Bootstrap, BEM-methodology.

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