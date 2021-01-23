Требуется поправить адаптив на лендинге

HTML-версткаЗавершен9 заявок725 просмотров
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Есть верстка простого лендинга , адаптив на медиа запросах.   ширина страницы 1200px, адаптив на 940,720 и 530px Есть баг, при первом открытии страницы она будто увеличена, нужно отдалить чтобы страница стала в полный размер. Надо поправить этот баг. Желательно как можно быстрее. Нужен опытный человек , который сможет быстро исправить проблему.

3 года назад
uxbbearm071
Эльвис 
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
WaltherV
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Максимально качественно выполнил работу, сразу понял что нужно сделать. Приятен в общении, профессионал в работе. Выполнил оба моих заказа быстро и качественно. Будем работать в дальнейшем . Рекомендую !
Отлично поработали! Elvis объяснил всю проблему и быстро её решили :)
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