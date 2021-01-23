Требуется поправить адаптив на лендинге

Есть верстка простого лендинга , адаптив на медиа запросах. ширина страницы 1200px, адаптив на 940,720 и 530px Есть баг, при первом открытии страницы она будто увеличена, нужно отдалить чтобы страница стала в полный размер. Надо поправить этот баг. Желательно как можно быстрее. Нужен опытный человек , который сможет быстро исправить проблему.