Верстка страницы сайта

Шаблон страницы во вложении, есть и макет мобильной версии. Лэйаут будет собран нашим старшим разработчиком, требуется сверстать в адаптиве на Material все компоненты макета. Экономьте, пожалуйста, своё и моё время: только React, только Material UI – весь ...