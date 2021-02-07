Верстка одностраничного сайта

Требуется верстка сайта по готовому дизайн-макету. Одностраничник, есть корзина (без возможности оплаты онлайн), товарные карточки, формы захвата. 19 блоков. Макет десктопной и мобильной версии.

Для каждого из 10 товаров предусмотрено свое всплывающее окно с разным содержимым, в т.ч. конструктор состава товара.

Размер.

Макет desktopприменяется при отображении на экранах от 1280 до 1920 px. Для экранов меньше 1700 px на главном экране логотипи блок обратной связи должны оставаться в зоне видимости (сдвигаться к центру,

к меню).

В случае если сайт отображается на экранах промежуточного разрешения 770-1280 px - использовать desktop макетс пропорциональным уменьшением основной области и элементов, чтобы помещались

все элементы на экран.

Макет table - для экранов от 320до 770 px спропорциональным уменьшением основной области.

Макет mobile – от 320 px и меньше.