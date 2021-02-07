Верстка одностраничного сайта

HTML-версткаЗавершен52 заявки820 просмотров
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Требуется верстка сайта по готовому дизайн-макету. Одностраничник, есть корзина (без возможности оплаты онлайн), товарные карточки, формы захвата. 19 блоков. Макет десктопной и мобильной версии.

Для каждого из 10 товаров предусмотрено свое всплывающее окно с разным содержимым, в т.ч. конструктор состава товара. 

Размер.

Макет desktopприменяется при отображении на экранах от 1280 до 1920 px. Для экранов меньше 1700 px на главном экране логотипи блок обратной связи должны оставаться в зоне видимости (сдвигаться к центру,

к меню).

В случае если сайт отображается на экранах  промежуточного разрешения  770-1280 px -  использовать desktop макетс пропорциональным уменьшением основной области и элементов, чтобы помещались

все элементы на экран.

Макет table  - для экранов от 320до 770 px спропорциональным уменьшением основной области.

Макет mobile – от 320 px и меньше.

3 года назад
Darya_Lobkova
Дарья 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Alex_Sim
32 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов(-1)
3 года назад
$200
15 дней
Благодарю Александра за работу. Понравилось абсолютно все от первого общения до закрытия задачи. Александр пунктуален и внимателен. Отвечает на все вопросы быстро, дает максимальную пользу в обратной связи. Сделал работу по техзаданию, с учетом всех особенностей и мелочей. Только положительные впечатления от общения с исполнителем и от полученного результата работы. Рекомендую к сотрудничеству! Александру желаю успехов!
Отличный заказчик и просто хороший человек! Спасибо за интересный проект 😉
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