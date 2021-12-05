WordPress / Front-End developer
Hard skills:
- знание HTML / CSS
- знание Java Script и jQuery
- знание PHP
- умение пользоваться Git
- методология БЭМ
- рaбота в WordPress
- опыт работы с плагинами WordPress
- опыт установки и настройки тем на WordPress
- рaбота в Joomla
- знание кроcс-браузерной и адаптивной верстки
- работа с CSS-препроцессорамы (SASS/SCSS)
- опыт использования Photoshop и Figma
- Bootstrap
Soft skills:
- навыки поиска информации и работы с документацией
- навыки работы с технической документацией и техническими заданиями
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Резюме:
https://rabota.ua/candidates/16828985
Для связи:
Viber/Telegram: +380993482412
Email: [email protected]
Образование
- Национальный Технический Университет Украины «Киевский Политехнический Институт"
- Национальный Технический Университет Украины «Киевский Политехнический Институт"
Курсы, тренинги, сертификаты
- Building Web Applications in PHP - 2020
Credential ID
WVDTN8JKR8ZR
Credential URL
https://coursera.org/share/10b7f794f5463f87e06711e2d406e664
Портфолио
- Верстка главной страницы с анимацией36 просмотров
- Верстка главной страницы с анимацией36 просмотров
- Натяжка верстки на WordPress37 просмотров
- Сайт блог на cms WordPress85 просмотров