Hard skills:

знание HTML / CSS



знание Java Script и jQuery



знание PHP



умение пользоваться Git



методология БЭМ



рaбота в WordPress



опыт работы с плагинами WordPress



опыт установки и настройки тем на WordPress



рaбота в Joomla



знание кроcс-браузерной и адаптивной верстки



работа с CSS-препроцессорамы (SASS/SCSS)



опыт использования Photoshop и Figma



Bootstrap

Soft skills:

навыки поиска информации и работы с документацией

навыки работы с технической документацией и техническими заданиями



Резюме:

https://inlnk.ru/Wy67B

https://rabota.ua/candidates/16828985

Для связи:

Viber/Telegram: +380993482412

Email: [email protected]

Образование

Национальный Технический Университет Украины «Киевский Политехнический Институт"

телекоммуникации и радиотехника

Радиотехнический факультет,по специальности

Национальный Технический Университет Украины «Киевский Политехнический Институт"

Радиотехника, радиоэлектронные аппараты и связь

Радиотехнический факультет.по специальности. 

Курсы, тренинги, сертификаты

Building Web Applications in PHP - 2020

Course «» -from the University of Michigan at Coursera

Credential ID

WVDTN8JKR8ZR

Credential URL

https://coursera.org/share/10b7f794f5463f87e06711e2d406e664