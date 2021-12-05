NeDima5

Дмитрий Нездименко NeDima5

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
WordPress / Front-End developer

Hard skills:

    • знание HTML / CSS
    • знание Java Script и jQuery
    • знание PHP
    • умение пользоваться Git
    • методология БЭМ
    • рaбота в WordPress
    • опыт работы с плагинами WordPress
    • опыт установки и настройки тем на WordPress
    • рaбота в Joomla
    • знание кроcс-браузерной и адаптивной верстки
    • работа с CSS-препроцессорамы (SASS/SCSS)
    • опыт использования Photoshop и Figma
    • Bootstrap

Soft skills:

  • навыки поиска информации и работы с документацией
  • навыки работы с технической документацией и техническими заданиями
    ﻿

Резюме:

https://inlnk.ru/Wy67B

﻿https://rabota.ua/candidates/16828985

Для связи:

﻿Viber/Telegram: +380993482412

﻿Email: [email protected]

﻿﻿Образование

  • Национальный Технический Университет Украины «Киевский Политехнический Институт"

﻿Радиотехнический факультет, Магистратура по специальности телекоммуникации и радиотехника. 2018

  • Национальный Технический Университет Украины «Киевский Политехнический Институт"
﻿Радиотехнический факультет. Бакалавриат по специальности Радиотехника, радиоэлектронные аппараты и связь. ﻿2017

Курсы, тренинги, сертификаты

  • Building Web Applications in PHP - 2020
 ﻿Course «Building Web Application in PHP» -from the University of Michigan at Coursera

﻿Credential ID

﻿WVDTN8JKR8ZR

﻿Credential URL

﻿https://coursera.org/share/10b7f794f5463f87e06711e2d406e664