Не работают ютм метки, нужно исправить.

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка342 просмотра
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1. Лэнд работает: http://land-pods.monline.online

а вот так нет: http://land-pods.monline.online/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={network}&utm_content={creative}&utm_term={keyword}

Нужно чтоб работал с ютм меткой нормально.

2. Нужно сделать чтобы после отправки формы, переходило на страницу благодарности.

3. Записать коротенькое видео или просто инструкцию где что добавали-изменили чтобы все это заработало. 

3 года назад
Subbotin11
30 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
18 часов назад
3 года назад
$10
1 день
Сразу уловил суть проблемы и сделал больше чем от него требовалось! Было приятно работать с этим человек, реально знает что делает и не нужно лишний раз обьяснять! 5+++ Смело рекомендую!
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