Не работают ютм метки, нужно исправить.

1. Лэнд работает: http://land-pods.monline.online

а вот так нет: http://land-pods.monline.online/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={network}&utm_content={creative}&utm_term={keyword}

Нужно чтоб работал с ютм меткой нормально.

2. Нужно сделать чтобы после отправки формы, переходило на страницу благодарности.

3. Записать коротенькое видео или просто инструкцию где что добавали-изменили чтобы все это заработало.