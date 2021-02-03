Моя задача - предоставить качественную услугу в срок по адекватной цене!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. За 3 года работы я точно убедился, что всех деталей в ТЗ не описать, поэтому сам спрогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне действительно важно, чтобы клиент остался доволен!
Связь:
- Е-mail: [email protected]
- Telegram: @knsmrt5k
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю оговоренных сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату
- всегда на связи 24\7 (когда не сплю xD)
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная, Только чисты и понятный код!
- Верстаю из PSD, FIGMA, Zeplin.
- Адпативность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS\JS Анимация сайтов
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML5, CSS3, jQuery, Scss, Flexbox, БЭМ, ajax, Gulp, Git.
Образование:
Высшее техническое. Окончил Казанский Федеральный университет. Институт Вычислительной математики и Информационных технологий по направлению "Программная инженерия".
Портфолио:
Код некоторых моих работ: https://drive.google.com/drive/folders/1KVaiSU7MFICo42jTXEA1_-Vi-8juWiWl
Прочее:
Все три года опыта наработал в веб-студиях и крупных компаниях. Последнее место работы - travelline.ru. Последний активный крупный проект - synergy.group. В связи с пандемией решил полностью перебраться на фриланс в целях безопасности себя и своей семьи :)
Связь:
- Е-mail: [email protected]
- Telegram: @knsmrt5k
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