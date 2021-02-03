Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.

Моя задача - предоставить качественную услугу в срок по адекватной цене!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания. За 3 года работы я точно убедился, что всех деталей в ТЗ не описать, поэтому сам спрогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

на написание технического задания. За я точно убедился, что всех деталей в ТЗ не описать, поэтому сам спрогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата. Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне действительно важно, чтобы клиент остался доволен!

Связь:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю оговоренных сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату

- всегда на связи 24\7 (когда не сплю xD)

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная, Только чисты и понятный код!

- Верстаю из PSD, FIGMA, Zeplin.

- Адпативность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS\JS Анимация сайтов

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML5, CSS3, jQuery, Scss, Flexbox, БЭМ, ajax, Gulp, Git.

Образование:

Высшее техническое. Окончил Казанский Федеральный университет. Институт Вычислительной математики и Информационных технологий по направлению "Программная инженерия".

Портфолио:

Код некоторых моих работ: https://drive.google.com/drive/folders/1KVaiSU7MFICo42jTXEA1_-Vi-8juWiWl

Прочее:

Все три года опыта наработал в веб-студиях и крупных компаниях. Последнее место работы - travelline.ru. Последний активный крупный проект - synergy.group. В связи с пандемией решил полностью перебраться на фриланс в целях безопасности себя и своей семьи :)

Связь: