Верстка адаптивной страницы на Bootstrap

[list=1][*]Ищем Веб-мастера для постоянного сотрудничества. Возможность работать в течение первой или второй половины дня. с 9 до 18. [*]Необходимо знать bootstrap html css, js , основные движки joomla wordpress. [*]С потенциальным сотрудником необходимо будет ...
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Необходимо сверстать адаптивную страницу на bootstrap из шаблона в figma (десктоп + планшет + мобильная). Сайт будет адаптирован под CMS битрекс, все формы должны быть рабочими и готовы к подключению (в библиотеке bootstrap для этого уже имеются готовые формы с проверкой и типом полей).
1. Заказать звонок. (модальное окно с формой заказа звонка), есть в шаблоне.
2. Наши клиенты. (слайдер со свайпом).
3. Выполненные работы. (галерея слайдер со свайпом с возможностью увеличить фото).
4. Отзывы. (слайдер со свайпом).
5. При вводе номера телефона в формах, автоматом подставляется +7 и () для кода.
Требования:
1. Чистый html5.
2. Использование библиотеки bootstrap
3. Использование google fonts
Страницы должны быть полностью адаптивны под все устройства (десктопы, планшеты, мобильные телефоны на ios и android), соблюдена кроссбраузерность.
По итогам выполненной работы будем рассматривать исполнителя для дальнейшей работы над проектом.
https://www.figma.com/file/tTFtQ0eEGUCUDkF4NXeqt6/Untitled?node-id=0%3A1
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