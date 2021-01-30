Верстка адаптивной страницы на Bootstrap

Необходимо сверстать адаптивную страницу на bootstrap из шаблона в figma (десктоп + планшет + мобильная). Сайт будет адаптирован под CMS битрекс, все формы должны быть рабочими и готовы к подключению (в библиотеке bootstrap для этого уже имеются готовые формы с проверкой и типом полей).

1. Заказать звонок. (модальное окно с формой заказа звонка), есть в шаблоне.

2. Наши клиенты. (слайдер со свайпом).

3. Выполненные работы. (галерея слайдер со свайпом с возможностью увеличить фото).

4. Отзывы. (слайдер со свайпом).

5. При вводе номера телефона в формах, автоматом подставляется +7 и () для кода.

Требования:

1. Чистый html5.

2. Использование библиотеки bootstrap

3. Использование google fonts

Страницы должны быть полностью адаптивны под все устройства (десктопы, планшеты, мобильные телефоны на ios и android), соблюдена кроссбраузерность.

По итогам выполненной работы будем рассматривать исполнителя для дальнейшей работы над проектом.

https://www.figma.com/file/tTFtQ0eEGUCUDkF4NXeqt6/Untitled?node-id=0%3A1