Занимаюсь вёрсткой сайтов | HTML | CSS | JavaScript | Занимаюсь созданием инструменталов для песен и сведением.

Добро пожаловать. Меня зовут Коваль Иван, и я начинающий Web-разработчик, так же занимаюсь созданием инструменталов для песен и сведением.

Владею языками HTML, CSS и JavaScript, получил сертификат об окончании обучения данных языков на базе University of London.

В сфере музыки мой опыт достигает уже 5 лет и имеется довольно хорошее портфолио.

Любая работа производится в строго в сроки, также готов к любым поправкам и изменения проекта.