Сделать верстку страницы и натяжку на Wordpress

Сайт на Webasyst Вывести на страницу товара выпадающий список с ценами для каждой модели как на картинке https://experts.webasyst.ru/wa-data/public/hub/upload/images/tovar-2.jpg Стандартный функционал, требует правки верстки страницы товара Сейчас не отражается вывод в десктопной версии. В мобильной отражается https://www.egos.ua/product/chekhol-toyota-dlya-iphone-12-11-7-X-pro-max-mini-iz-alcantara-italy/ После вывода надо будет подправить ...