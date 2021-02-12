Сделать верстку страницы и натяжку на Wordpress

Адаптивно сверстать и «натянуть» на Wordpress сайт согласно макетам: https://yadi.sk/d/ku1m0eJNpbTvOg?w=1 Комментарии по верстке: https://yadi.sk/d/QmgC2vFXEbxHLA Требования: 100% соответствие макетам (pixel perfect) Контент необходимо редактировать из админ-панели (включая все тексты) Адаптивная верстка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаем отдельную страницу. После тестирования необходимо сделать её главной.
Исходники:
Мобайл - https://www.figma.com/proto/QLmRV8CKMaWbt1Io4FidzI/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%9E%D0%B6%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?node-id=699%3A5185&viewport=609%2C3412%2C0.23572908341884613&scaling=min-zoom
Дэсктоп - https://www.figma.com/proto/QLmRV8CKMaWbt1Io4FidzI/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%9E%D0%B6%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?node-id=699%3A3584&viewport=322%2C2940%2C0.2796887755393982&scaling=min-zoom
!!! Файл для редактирования: https://www.figma.com/file/QLmRV8CKMaWbt1Io4FidzI/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%9E%D0%B6%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?node-id=699%3A1542
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