surengharajyan

Веб и Игровой разработчик
Привет.
Меня зовут Сурен Караджян. Я Веб и Игровой разработчик из Армении.
Мой стаж состовляет около 3 года.
Я делаю заказы по:
1. Веб дизайн.
2. Веб приложения
3. UI/UX.
4. Игры на браузерах (использованием canvas)
5. Приложение на Андроид устройствах
Работаю с:
1. Angular(JS/2+)
2. Typescript
3. Vue.js
4. Phaser/PIXIJS
5. Kotlin/Java
У меня есть персоналный сайт, просто кликайте вот эту ссылочку. Там вы найдете мои последние работы.
Так что, думаю вы правильно сделаете если напишите мне : ) .