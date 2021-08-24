surengharajyan

Веб и Игровой разработчик

Привет.

Меня зовут Сурен Караджян. Я Веб и Игровой разработчик из Армении.

Мой стаж состовляет около 3 года.

Я делаю заказы по:

1. Веб дизайн.

2. Веб приложения

3. UI/UX.

4. Игры на браузерах (использованием canvas)

5. Приложение на Андроид устройствах

Работаю с:

1. Angular(JS/2+)

2. Typescript

3. Vue.js

4. Phaser/PIXIJS

5. Kotlin/Java

У меня есть персоналный сайт, просто кликайте вот эту ссылочку. Там вы найдете мои последние работы.

Так что, думаю вы правильно сделаете если напишите мне : ) .