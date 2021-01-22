Сделать верстка сайта по React

HTML-версткаЗакрыт14 заявок634 просмотра
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Есть  сайт  сделанный на вордпресс

нужно переверстать его с нуля под react

в связи с переделкой сайта на другую платформу 

цену и сроки С вас 

Верстка сайтаReact
3 года назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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