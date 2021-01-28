galimovnail

Наиль galimovnail

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
HTML-верстка, качественно надежно и в срок.

О себе: Я занимаюсь веб-разработкой, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работаю фронтенд разработчиком в веб-студии. Разрабатываем онлайн-магазины, корпоративные сайты. Имею опыт в разработке от простых лендингов до больших онлайн магазинов. Готов приступить к работу в любой день, всегда на связи.

Контакты:

Знания,навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • БЭМ
  • Flexbox
  • Gulp
  • SASS/SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • Responsive, Адптивнвая врестка
  • Иконочный шрифт
  • Pixel perfect
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Отзывы заказчиков

guest_16117311045644
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$24
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта
Работу выполнил раньше срока, работа проделана качественно, полностью соответствует макету. Со стороны исполнителя были предложены улучшения, которые были им реализованы. Отвечает на все вопросы и объясняет непонятные моменты, коммуникабельный. К сотрудничеству рекомендую
Адекватный заказчик, приятно работать.
Ответный отзыв
ztv2012
39 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$14
10 баллов
4 года назад
Решить проблему со скроллом на сайте в браузере Safari
Спасибо. Работа выполнена на отлично и в срок. Рекомендую!
Четкое тз. Адекватная постановка задачи. Приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$9/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга