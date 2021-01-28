HTML-верстка, качественно надежно и в срок.

О себе: Я занимаюсь веб-разработкой, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работаю фронтенд разработчиком в веб-студии. Разрабатываем онлайн-магазины, корпоративные сайты. Имею опыт в разработке от простых лендингов до больших онлайн магазинов. Готов приступить к работу в любой день, всегда на связи.

Контакты:

Почта: [email protected]

Телеграм: https://t.me/jazhope

Знания,навыки: