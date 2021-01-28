HTML-верстка, качественно надежно и в срок.
О себе: Я занимаюсь веб-разработкой, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работаю фронтенд разработчиком в веб-студии. Разрабатываем онлайн-магазины, корпоративные сайты. Имею опыт в разработке от простых лендингов до больших онлайн магазинов. Готов приступить к работу в любой день, всегда на связи.
Контакты:
Знания,навыки:
- HTML5
- CSS3
- БЭМ
- Flexbox
- Gulp
- SASS/SCSS
- JavaScript, jQuery
- Responsive, Адптивнвая врестка
- Иконочный шрифт
- Pixel perfect
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Шарики-Улыбки45 просмотров
- Kushavel44 просмотра
- Инфинитив43 просмотра
- Matriarkhat39 просмотров
- Vialek34 просмотра
- Jamper24 просмотра
- Deticontinentov26 просмотров
- Armglass30 просмотров
- SergioNero27 просмотров
- Верстка сайта для школы английского языка82 просмотра
- Верстка личного кабинета, этапов заявки80 просмотров
- Верстка отдельных страниц для сайта mpkabel.ru65 просмотров
Отзывы заказчиков
$24
10 баллов
4 года назад
Работу выполнил раньше срока, работа проделана качественно, полностью соответствует макету. Со стороны исполнителя были предложены улучшения, которые были им реализованы. Отвечает на все вопросы и объясняет непонятные моменты, коммуникабельный. К сотрудничеству рекомендую
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, приятно работать.
$14
10 баллов
4 года назад
Спасибо. Работа выполнена на отлично и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое тз. Адекватная постановка задачи. Приятно сотрудничать!
HTML-верстка
2 отзыва
$9/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга