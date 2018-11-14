Разработка сайтов на платформе WordPress
Опыт работы более 3-х лет, реализовано белее 2-х десятков сайтов. Сделаю сайт любой сложности: лендинг, блог, многостраничник с личным кабинетом и калькулятором, интернет магазин.
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Портфолио
- Landing-page на WordPress75 просмотров
- Разработка калькулятора для сайта.81 просмотр
- Многостраничный сайт на WordPress71 просмотр
- Многостраничный сайт с личным кабинетом.71 просмотр
- Landing-page на WordPress63 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
WordPress
+
Ответный отзыв
Нормальный заказчик
$20
10 баллов
6 лет назад
WooCommerceWordPress
Спасибо
Ответный отзыв
Все хорошо. Рекомендую.
$30
10 баллов
6 лет назад
WordPress
+
Ответный отзыв
Хороший заказчик.
$20
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Качеством исполнения работы доволен. Важно, что задача несмотря на сложности была доведена до конца. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Мне понравилось сотрудничать со Степаном. Хороший заказчик и хороший человек. Учел мою просьбу по способу оплаты, хоть это стоило ему потраченного времени.
$15
10 баллов
6 лет назад
HTML
Всё сделано в срок, результатом доволен, все необходимые замечания учтены. Благодарю!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Задача понятна, оплата моментальна.