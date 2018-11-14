ztv2012

Татьяна ztv2012

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Разработка сайтов на платформе WordPress

Опыт работы более 3-х лет, реализовано белее 2-х десятков сайтов. Сделаю сайт любой сложности: лендинг,  блог, многостраничник с личным кабинетом и калькулятором, интернет магазин.

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Отзывы заказчиков

Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Поправить сайт на Wordpress
WordPress
+
Нормальный заказчик
Ответный отзыв
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Главная страница сайта (вордпрес)
WooCommerceWordPress
Спасибо
Все хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Доработать сайт на WordPress (Хорека)
WordPress
+
Хороший заказчик.
Ответный отзыв
Tellegin
Степан 
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать доработку Wordpress
WordPress
Качеством исполнения работы доволен. Важно, что задача несмотря на сложности была доведена до конца. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую.
Мне понравилось сотрудничать со Степаном. Хороший заказчик и хороший человек. Учел мою просьбу по способу оплаты, хоть это стоило ему потраченного времени.
Ответный отзыв
sourcettyru
Александр 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сверстать одну html страницу
HTML
Всё сделано в срок, результатом доволен, все необходимые замечания учтены. Благодарю!
Хороший заказчик. Задача понятна, оплата моментальна.
Ответный отзыв
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