Kanjazz

Павел Грехов Kanjazz

 
25 летРоссия/Ханты-Мансийск
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Диктор

Здравствуйте. Я являюсь диктором и актёром озвучки.

Озвучу ваши аудио, видео ролики, рекламные и информационные тексты.

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$10
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Отзывы заказчиков
snowfrancisco
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Озвучка текста
Очень хорошо получилось, большое спасибо!
Прекрасный опыт работы
Ответный отзыв
denisadmin
Марков 
76 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Требуется голосом записать текст на Немецком
Заказывал запись голосом. Задание выполнено отлично и в срок! Рекомендую!
Рекомендую
Ответный отзыв
TRWest
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Озвучка
Рекомендую )
Рекомендую
Ответный отзыв
guest_1588425392742
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Озвучка текста
Все выполнено четко и быстро. Было приятно сотрудничать
Хороший заказчик.
Ответный отзыв
ztv2012
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Озвучить ролик на английском.
Озвучка ролика выполнена профессионально. Спасибо.
Хороший заказчик. Чёткое ТЗ.
Ответный отзыв
Озвучивание
6 отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга