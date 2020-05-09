Диктор
Здравствуйте. Я являюсь диктором и актёром озвучки.
Озвучу ваши аудио, видео ролики, рекламные и информационные тексты.
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$10
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Портфолио
- Реклама Новые Медиа425 просмотров
- Selbstdarstellung221 просмотр
- Self-presentation241 просмотр
- Самопрезентация366 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
4 года назад
Очень хорошо получилось, большое спасибо!
Ответный отзыв
Прекрасный опыт работы
$5
10 баллов
4 года назад
Заказывал запись голосом. Задание выполнено отлично и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую
$15
10 баллов
4 года назад
Рекомендую )
Ответный отзыв
Рекомендую
$5
10 баллов
4 года назад
Все выполнено четко и быстро. Было приятно сотрудничать
Ответный отзыв
Хороший заказчик.
$5
10 баллов
4 года назад
Озвучка ролика выполнена профессионально. Спасибо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Чёткое ТЗ.
Озвучивание
6 отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга