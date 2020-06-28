Озвучка текста

Нам нужно перевести это видео - https://www.youtube.com/watch?v=pMi3pFJvJWM Перевести и спеть песню под музыкальную дорожку, дадим пустое видео без голосов, только с музыкой Текст на испанском песни будет передано Вам позже Также, дополнительно, ...