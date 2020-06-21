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Завершен4 заявки283 просмотра

Нужна девушка с нормальным микрофоном и голосом прочитать текст под запись: 24 слова - 19 секунд

5 лет назад
DmitriySpb1
Полунин 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Allinashe
Алина 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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46 отзывов
5 лет назад
Allinashe
Алина 
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Была
5 лет назад
5 лет назад