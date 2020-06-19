Озвучка новостей для канала

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Всем привет.

С вами канал Звезданутая, и это блиц новости из мира звезд.

Начинаем!

Сын Алены Рапунцель идет в детский сад

Алена рассказала своим поклонникам в социальных сетях, что её сыну Богдану почти полтора года. Он растет способным и умным ребенком, всё знает и понимает, но плохо разговаривает. Произносит лишь несколько слов и зубов у ребенка всего лишь 5, но молодая мамочка по этому поводу не переживает. В скором времени сын Алены Савкиной идет в детский сад, она уже нашла место, это будет частный садик неподалеку от Поляны.

Кстати, на канале "Звезданутая" в телеграме много интересного.

А мы продолжаем.

Яббаров похвастался покупкой дорогого кольца для Голд

Илья и Настя скоро станут мужем и женой, они помолвлены и ведут разговоры о свадьбе. В беседе с проектными журналистами Яббаров похвастался покупкой дорогого кольца для Голд, Илья утверждает, что изделие усыпано бриллиантами и стоит намного больше ста тысяч рублей.

Блюменкранц торопится со свадьбой - Левченко беременна

Валерий Блюменкранц вынужден ускорить процесс подготовки к свадьбе с Анной Левченко, ведь его невеста в интересном положении. Пригодились подготовленные документы о разводе с первой женой Татой, срочно надо составить конкуренцию Илье Яббарову и Анастасии Голд, о помолвке которых трубят в эфирах Дома 2.

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