Задача: Создать саунд дизайн для приложения 16Bit.gameНужно создать набор звуков для различных событий, возникающих во время пользования приложением. звуки определения выигрыша, выигрыш, проигрыш, выигрыш других игроков, выигрыш организатора игрыЗвук принятия ставки от игроков, как ...
Озвучка новостей для канала
Озвучить текст ниже для Youtube канала о знаменитостях.
Всем привет.
С вами канал Звезданутая, и это блиц новости из мира звезд.
Начинаем!
Сын Алены Рапунцель идет в детский сад
Алена рассказала своим поклонникам в социальных сетях, что её сыну Богдану почти полтора года. Он растет способным и умным ребенком, всё знает и понимает, но плохо разговаривает. Произносит лишь несколько слов и зубов у ребенка всего лишь 5, но молодая мамочка по этому поводу не переживает. В скором времени сын Алены Савкиной идет в детский сад, она уже нашла место, это будет частный садик неподалеку от Поляны.
Кстати, на канале "Звезданутая" в телеграме много интересного.
А мы продолжаем.
Яббаров похвастался покупкой дорогого кольца для Голд
Илья и Настя скоро станут мужем и женой, они помолвлены и ведут разговоры о свадьбе. В беседе с проектными журналистами Яббаров похвастался покупкой дорогого кольца для Голд, Илья утверждает, что изделие усыпано бриллиантами и стоит намного больше ста тысяч рублей.
Блюменкранц торопится со свадьбой - Левченко беременна
Валерий Блюменкранц вынужден ускорить процесс подготовки к свадьбе с Анной Левченко, ведь его невеста в интересном положении. Пригодились подготовленные документы о разводе с первой женой Татой, срочно надо составить конкуренцию Илье Яббарову и Анастасии Голд, о помолвке которых трубят в эфирах Дома 2.
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