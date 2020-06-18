Задача: Создать саунд дизайн для приложения 16Bit.gameНужно создать набор звуков для различных событий, возникающих во время пользования приложением. звуки определения выигрыша, выигрыш, проигрыш, выигрыш других игроков, выигрыш организатора игрыЗвук принятия ставки от игроков, как ...
ДЗЕН
Озвучка книги Штейнер "Иккю Содзю"
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